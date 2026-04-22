Era riuscito a fuggire anche ammanettato la Primula rossa finisce nella rete della Municipale

Spacciandosi per cittadino rumeno con documenti falsi mostrati dal cellulare, un 30enne aveva eluso per mesi ogni tentativo di identificazione da parte delle forze dell'ordine, fuggendo persino con i polsi ammanettati. La sua corsa è finita lunedì 20 aprile, a Rimini, dove gli agenti in borghese.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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