Emergenza idrica a Lipari la Regione rassicura | La situazione verrà risolta in poche settimane

A Lipari si registra un’emergenza idrica a causa di un problema che ha ridotto la produzione di acqua dal dissalatore locale. La Regione ha comunicato che la situazione sarà risolta entro poche settimane. La riduzione dell’erogazione ha causato disagi tra la popolazione e ha portato a interventi di emergenza per garantire l’approvvigionamento idrico. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli tecnici del guasto.

Il problema che ha causato la riduzione di produzione di acqua del dissalatore di Lipari sarà risolto entro poche settimane. Lo assicura il dipartimento regionale Acqua e rifiuti che sta già operando per il ripristino dell’erogazione alla portata ordinaria di circa 4.200 metri cubi di acqua al.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Andrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate». I dettagliAndrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate». Leggi anche: Emergenza idrica a Lipari, Federalberghi e ristoratori: “Sistema al collasso” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Emergenza acqua a Lipari, il Garante dei disabili pronto a rivolgersi alla Procura; Lipari, crisi del servizio idrico : interrogazione dell’opposizione; Lipari, domenica senz’acqua Sup’a a terra: la denuncia del Garante dei Disabili accende lo scontro politic; Lipari, in arrivo i Vigili a tempo determinato. Da domani chiusa per qualche giorno provinciale Bagnamare. Lipari, emergenza idrica sull’Isola: Federalberghi e Ristoratori denunciano le gravi criticità del sistematurismo castello di Lipariturismo castello di Lipari Federalberghi Isole Eolie e l’Associazione Ristoratori Isole Eolie (ARIE) ... msn.com Lipari, emergenza idrica: Federalberghi e ristoratori denunciano gravi criticitàFederalberghi Isole Eolie e l’Associazione Ristoratori Isole Eolie lanciano un grido d'allarme corale dinanzi alla grave e sistematica carenza di approvvigionamento idrico che sta colpendo l'isola di ... msn.com Emergenza idrica – Invito all’uso responsabile dell’acqua Si informa la cittadinanza che, a causa dei lavori in corso per la riparazione di una perdita nel territorio di Isola delle Femmine, nei prossimi giorni potranno verificarsi disagi nell’erogazione idrica. I - facebook.com facebook Crisi idrica senza fine x.com