Il consigliere di minoranza Marco Sprecacè ha puntato l’attenzione sulla gestione dei fondi per l’emergenza. Mentre il municipio di Grottammare mostra crepe e segni di abbandono, il Comune ha già speso 25 mila euro di una somma totale di 50 mila destinata a servizi essenziali. La domanda è semplice: dove sono finiti questi soldi e come vengono distribuiti? La protesta di Sprecacè mette in luce le tensioni tra cittadini e amministrazione, che sembra non riuscire a intervenire subito per sistemare le strutture pubbliche

Il consigliere di minoranza di Grottammare, Marco Sprecacè, ha sollevato un problema urgente: mentre Palazzo Ravenna, simbolo dell’amministrazione comunale, sta cadendo a pezzi, l’ente ha speso 25.000 euro per un video ‘emozionale’ che dovrebbe rinnovare l’immagine della città. Il video, che mostra paesaggi e colori di Grottammare, è stato realizzato con un costo simbolico, ma la decisione è stata vista come un esempio di priorità errate. «Mentre Palazzo Ravenna cade a pezzi, spendiamo 25mila euro per video ‘emozionali’», ha scritto Sprecacè, in un comunicato firmato da ‘Grottammare c’è’. Secondo il consigliere, la mancanza di fondi per i servizi essenziali – come l’assistenza educativa domiciliare, il recupero di marciapiedi o l’accessibilità per persone con disabilità – è un problema reale e quotidiano per molti abitanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fondi per l’emergenza: come si distribuiscono i 25 mila euro mancanti per i servizi essenziali?

