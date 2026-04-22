Elodie e Franceska sempre più innamorate | spuntano gli anelli

Elodie e Franceska sono state paparazzate con una coppia di anelli, segno di un legame che sembra rafforzarsi nel tempo. Le due si mostrano sempre più affiatate e felici, senza nascondere il loro rapporto. La scelta di scambiarsi gli anelli rappresenta un passo evidente nella loro storia d’amore, che continua a ricevere attenzione sui social e tra i loro fan.

Elodie e Franceska sono sempre più innamorate e la loro love story procede a gonfie vele, coronata da un regalo importante: una coppia di anelli che le due si sono scambiate. Elodie e Franceska, spuntano gli anelli. Ormai Elodie e Franceska non si nascondono più e sono decise a vivere la loro storia d’amore alla luce del sole. L’intesa fra le due, documentata da scatti su Instagram e dediche romantiche, è più forte che mai. Un sentimento importante che la ballerina e la cantante avrebbero deciso di raccontare anche attraverso un gesto importante, ossia la scelta di indossare degli anelli. A notarlo i fan più attenti di Elodie che, quando la cantante era apparsa sul palco insieme all’ex Marracash, avevano notato un anello di zirconi all’anulare sinistro.🔗 Leggi su Dilei.it

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Elodie e Franceska: siamo tutti innamorati di loro due insieme

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