Elezioni comunali 2026 a Ovaro | la lista Insieme per crescere

Gli aspiranti consiglieri della lista “Insieme per crescere” a sostegno del candidato sindaco Lino Not ANNA BARBERInata il 23011962 a UDINE (UD)ALESSANDRA BELTRAMEnata il 06011964 a TREVISOALICE CROSILLAnata il 10051981 a TOLMEZZO (UD)PIETRO DE ANTONInato il 30011951 a OVARO (UD)NEVIA.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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