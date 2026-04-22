Elezioni comunali 2026 a Ovaro | la lista Generazioniunite

Gli aspiranti consiglieri della lista “Generazioniunite” a sostegno del candidato sindaco Piero GalloVITTORINO SORAVITOnato il 06111951 a OVARO (UD)LARA CLAPIZnata il 24071982 a TOLMEZZO (UD)MARCO CORVAnato il 12091962 a TOLMEZZO (UD)VITTORIO EMANUELE CROSILLAnato il 12091984 a TOLMEZZO.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Elezioni 2026, dove e quando si vota

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