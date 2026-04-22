Elezioni comunali 2026 a Cividale del Friuli | la lista Prospettiva civica

Da udinetoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cividale del Friuli si stanno preparando le elezioni comunali del 2026, con la lista “Prospettiva civica” che ha annunciato i propri candidati a sostegno del candidato sindaco Fabio Antonio Manzini. Tra i nomi presenti ci sono Elena Domenis, nata nel 1969, Alberto Diacol, nato nel 1994, e Bruno Braidott, nato nel 1955. La lista include anche Riccardo, di cui non sono stati forniti altri dettagli.

Gli aspiranti consiglieri della lista “Prospettiva civica” a sostegno del candidato sindaco Fabio Antonio ManziniELENA DOMENIS in BATTOCLETTInata il 13111969 a UDINEALBERTO DIACOLInato il 25081994 a CIVIDALE DEL FRIULI (UD)BRUNO BRAIDOTTInato il 29041955 a CIVIDALE DEL FRIULI (UD)RICCARDO.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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