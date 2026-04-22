Elezioni comunali 2026 a Cividale del Friuli | la lista Prospettiva civica

A Cividale del Friuli si stanno preparando le elezioni comunali del 2026, con la lista “Prospettiva civica” che ha annunciato i propri candidati a sostegno del candidato sindaco Fabio Antonio Manzini. Tra i nomi presenti ci sono Elena Domenis, nata nel 1969, Alberto Diacol, nato nel 1994, e Bruno Braidott, nato nel 1955. La lista include anche Riccardo, di cui non sono stati forniti altri dettagli.

Gli aspiranti consiglieri della lista “Prospettiva civica” a sostegno del candidato sindaco Fabio Antonio ManziniELENA DOMENIS in BATTOCLETTInata il 13111969 a UDINEALBERTO DIACOLInato il 25081994 a CIVIDALE DEL FRIULI (UD)BRUNO BRAIDOTTInato il 29041955 a CIVIDALE DEL FRIULI (UD)RICCARDO.🔗 Leggi su Udinetoday.it DEPOSITATE LE LISTE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL PROSSIMO 24 E 25 MAGGIO: COINVOLTI ... | 21/04/2026 Notizie correlate Elezioni comunali 2026 a Cividale del Friuli: la lista "Fratelli d'Italia - Civica Balloch"Gli aspiranti consiglieri della lista “Fratelli d'Italia - Civica Balloch” a sostegno del candidato sindaco Attilio Vuga GIUSEPPE RUOLOnato il... Elezioni comunali 2026 a Cividale del Friuli: la lista "Forza Cividale con i civici per Cividale"Gli aspiranti consiglieri della lista “Forza Cividale con i civici per Cividale” a sostegno del candidato sindaco Attilio VugaROBERTO NOVELLInato il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni, parte la corsa in undici comuni; Elezioni in 11 centri del Friuli Venezia Giulia: ecco chi sono tutti i candidati sindaci e le liste presentate; Elezioni comunali 2026 a Cividale del Friuli: la lista Forza Cividale con i civici per Cividale; UDINE | DEPOSITATE LE LISTE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL PROSSIMO 24 E 25 MAGGIO: COINVOLTI …. Elezioni, parte la corsa in undici comuniMini-tornata amministrativa di fine maggio, ecco tutti i candidati a sindaco. 35 mila elettori alle urne. A Cividale, centrodestra diviso ... rainews.it Il romanzo nero del centrodestra cividalese: i tradimenti, le accuse, la coalizione sbriciolata (e chi sorride sornione)Pugnalata alle spalle. Così si sente la sindaca uscente Daniela Bernardi. Nel mirino Novelli, regista della svolta su Vuga. Vi raccontiamo tutti i risvolti della telenovela elettorale che sta intere ... udinetoday.it Buona domenica! Oggi vi aspettiamo a Cividale del Friuli in una corte nascosta nel cuore della città, dove il profumo della primavera e il talento di artigiani trasformano passioni in piccoli capolavori: il Civi Design Market a cura di Noi dell'arte col patrocinio de - facebook.com facebook Tre persone sono state arrestate, una a Cividale del Friuli (Udine) dai poliziotti del commissariato e due a Torino da agenti #Squadramobile, sono tutti accusati di truffa ad anziani. #essercisempre #17aprile poliziadistato.it/articolo/1669e… x.com