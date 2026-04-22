Elena Rybakina può superare Sabalenka e diventare numero uno del mondo

Elena Rybakina ha vinto il torneo di Stuttgart, portandosi vicino alla posizione numero uno del ranking mondiale. La giocatrice si trova a un passo dal superare Sabalenka, che attualmente occupa la prima posizione. La vittoria nel torneo tedesco rappresenta un risultato importante nella sua stagione. La sfida per la classifica si fa più serrata con questa conquista.

"> Elena Rybakina conquista il Stuttgart Open. Elena Rybakina ha ottenuto il suo secondo titolo nel 2026, aggiungendo il prestigioso Stuttgart Open alla sua collezione. La campionessa di Melbourne ha dimostrato di essere in ottima forma, sconfiggendo Karolina Muchova con un punteggio di 7-5, 6-1 nella finale. Grazie a questa vittoria, la numero due del mondo si presenta come una seria candidata per il primo posto del ranking WTA. La costanza di Rybakina in questo inizio di stagione ha messo Aryna Sabalenka in allerta. Con numerosi eventi WTA all’orizzonte, l’atleta kazaka mira a guadagnare ulteriori punti prima del passaggio alla stagione sulla superficie erbosa.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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