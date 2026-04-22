EIT Jumpstarter innovatori early stage | candidature entro l’8 maggio

Sono state aperte le iscrizioni per la prossima edizione di EIT Jumpstarter, il programma di pre-accelerazione gestito dall’European Institute of Innovation and Technology. La scadenza per presentare le candidature è fissata all’8 maggio. La proposta si rivolge a innovatori nelle prime fasi di sviluppo di progetti e startup, offrendo supporto e strumenti per la crescita. Sono previste selezioni per la candidatura entro questa data.

Sono aperte le candidature per l’edizione 2026 di EIT Jumpstarter, il programma di pre-accelerazione promosso dall’ European Institute of Innovation and Technology (EIT) a supporto di innovatori in fase iniziale. Il programma è rivolto a team e innovatori che desiderano trasformare idee scientifiche in start-up sostenibili, attraverso un percorso strutturato che include formazione imprenditoriale, mentoring e sviluppo del pitch, fino a una competizione finale internazionale. I partecipanti potranno concorrere per oltre 240.000 euro di premi complessivi, con riconoscimenti fino a 10.000 euro per i migliori team di ciascun ambito tematico. Sono previsti inoltre premi speciali dedicati a progetti provenienti da specifiche aree geografiche e a iniziative in linea con il New European Bauhaus.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Cultura, fondi Unesco soggetti vulnerabili: candidature entro il 6 maggioL’Unesco ha lanciato il 17esimo bando per la richiesta di fondi all’International Fund for Cultural Diversity (IFCD) al quale possono partecipare le... Leggi anche: Eventi per le scuole, avviso del Ministero: candidature entro il 5 maggio per diventare istituti di riferimento