Edilizia scolastica a Belpasso | al via appalto per collegare aule e palestra e installare un ascensore

È stata aperta una gara d'appalto per lavori di edilizia scolastica in un istituto di Belpasso. L'intervento prevede il collegamento tra aule e palestra e l'installazione di un ascensore. Questi interventi sono stati richiesti da molti anni e sono finalizzati a migliorare le strutture dell'edificio scolastico. La procedura di aggiudicazione sarà aperta a imprese interessate a partecipare.

È stata pubblicata la gara d'appalto per due interventi attesi da decenni che cambieranno il volto di uno degli istituti scolastici del territorio. Un investimento complessivo di circa 500.000 euro destinato a migliorare la sicurezza, l'accessibilità e la qualità degli spazi scolastici a.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Installare un Ascensore in Condominio: Quanto Costa Davvero e Chi Paga?L’installazione di un ascensore in condominio solleva sempre due domande fondamentali: quanto costa e chi deve sostenere le spese? Oltre a... Edilizia scolastica, il Governo apre al project financingRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Aggiornamenti e dibattiti Edilizia scolastica, dalla giunta ok a un mutuo da 1,5 milioni con CdpNel Siracusano è interessato il Comune di Francofonte, mentre nel Trapanese le risorse saranno destinate ai Comuni di Buseto Palizzolo, Marsala e Salemi. Infine, per la provincia di Catania, è ... livesicilia.it Edilizia Scolastica, svolta per completare 14 scuole tra Cosenza e provincia (anche l’ITIS Monaco) – ELENCO E INTERVENTIApprovato lo schema del contratto di mutuo della Regione con Cassa depositi e prestiti: 5,5 milioni di euro per completare egli interventi di edilizia scolastica con lavori antisismici ... quicosenza.it