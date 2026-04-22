Ecoisole di via Longo sulla soglia di un condominio residenti condannati a odori e rumori molesti

A Bergamo, residenti di via Longo manifestano disappunto per le ecoisole installate in Borgo Santa Caterina, che causano fastidi legati a rumori e odori molesti. La residente Daniela Zenoni ha scritto una lettera chiedendo che le isole vengano spostate in altra zona, evidenziando il disagio che si verifica nel condominio vicino. La questione riguarda la posizione di questi contenitori e l’impatto sulla qualità della vita degli abitanti.

Una residente chiede lo spostamento dei nuovi contenitori interrati posizionati in Borgo Santa Caterina. L’assessora Ruzzini: “Postazioni scelte dopo una lunga interlocuzione con la Soprintendenza. Presto videotrappole per scongiurare l’abbandono dei rifiuti” Bergamo. Riceviamo e pubblichiamo la lettera in cui Daniela Zenoni, residente in via Longo, chiede uno spostamento delle ecoisole posizionate in Borgo Santa Caterina. Con la presente, intendo esprimere la mia più totale indignazione in merito alla recente installazione di una nuova isola ecologica in via Longo, posizionata letteralmente a 2 metri dall’ingresso del mio condominio. Trovo inaccettabile che una decisione di tale impatto sul decoro urbano, e soprattutto sulla salute e l’igiene pubblica, sia stata presa senza una minima valutazione del contesto abitativo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Il caso degli odori molesti a Cassano: "Individuata l’azienda responsabile"Nell’aria un insopportabile odore di asfalto e bruciato, i cittadini si lamentano senza sosta, interviene il Comune: "Già in corso le verifiche...

San Giusto: le sentinelle dei cittadini cacciano gli odori molestiA San Giusto Canavese, la gestione delle emissioni odorigene entra in una fase di verifica tecnica che coinvolge direttamente i residenti, con un...

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Installate le prime cinque ecoisole interrate, le torrette coperte dai teli: Timori per gli scavi, ma nessuna criticità.

Prime ecoisole interrate a Bergamo: cinque nuovi punti di raccolta rifiuti - Ecco doveEntro il mese di giugno le nuove ecoisole saranno poi posizionate anche in via Rubini (Borgo Palazzo/cimitero), via Ghislanzoni 18 e via Partigiani/largo Belotti (Centro), e in via Longo (Borgo Santa ... ecodibergamo.it

Tre ecoisole informatizzate. I cittadini muniti di tessera potranno portarci i rifiutiNel Comune di Monte San Savino entrano in funzione in via sperimentale tre Ecoisole informatizzate per la raccolta dei rifiuti ad uso domestico. Da lunedì saranno aperte a Monte San Savino nell’area ... lanazione.it