Alisson Inter Romano spiega | Vuole restare al Liverpool svanisce il sogno tra i pali?

Un portiere brasiliano, attualmente al Liverpool, ha dichiarato di voler rimanere in Inghilterra. Le indiscrezioni riguardano anche le squadre italiane, Inter e Juventus, che seguono con attenzione la situazione. La stampa ha scritto che il giocatore potrebbe lasciare il club inglese, ma le sue parole sembrano smentire questa possibilità. La questione rimane aperta e senza una decisione ufficiale al momento.

Inter News 24 Alisson Inter, le recenti indiscrezioni sul futuro del portiere brasiliano chiariscono la posizione di Inter e Juventus. Il calciomercato internazionale si accende attorno alla figura di Alisson Becker, il fenomenale guardiano della porta del Liverpool e della nazionale verdeoro, accostato con insistenza a un clamoroso ritorno nel campionato italiano. Il profilo del brasiliano, considerato uno dei portieri più forti dell’ultimo decennio per reattività e capacità di impostazione, è finito nel mirino della Beneamata e della Juventus, entrambe a caccia di un nuovo leader per la propria area di rigore. Tuttavia, come precisato da Fabrizio Romano nell’ultimo aggiornamento diffuso tramite i propri canali social, la pista che porterebbe il campione sudamericano a Milano appare al momento in salita. 🔗 Leggi su Internews24.com

