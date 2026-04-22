È venuta a mancare a 52 anni la fisioterapista Ilaria Palla, nota per la sua passione per lo sport e per il suo lavoro. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici, che la ricordano come una professionista stimata e molto apprezzata. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità locale e per coloro che avevano avuto modo di conoscerla.

E’ morta la dottoressa Ilaria Palla, 52 anni, fisioterapista, grande sportiva, molto conosciuta e stimata. Da combattente quale era, Ilaria ha lottato per anni contro un brutto male che purtroppo ha sopraffatto la sua enorme vitalità. Lascia la figlia Gianna 19 anni, il marito Michelangelo Romanini, il fratello, i parenti e tantissimi amici e clienti. Originaria di Pietrasanta, aveva iniziato da giovanissima la professione ai Frati, lungo la via Provinciale e in seguito si era trasferita nella zona commerciale nei pressi di Incaba. Abitava con la famiglia a Contra, in una casa in collina. La notizia della sua morte ieri ha lasciato la città...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È morta a 52 anni la fisioterapista. Ilaria Palla

Notizie correlate

"Mammam Sylvie" morta a 52 anni, 200 persone per l'ultimo saluto: "Ha dedicato la sua vita a Dio"Sabato oltre 200 persone si sono radunate per esprimere un sentito ultimo abbraccio a Sylvie Kamwa Pale, deceduta a soli 52 anni, prima nella camera...

Lutto nel mondo dell'imprenditoria, morta a 52 anni Patrizia GanciLa titolare di Divani&Divani by Natuzzi si è spenta a Verona, dov'era andata per continuare la sua battaglia contro la malattia.

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: È morta a 52 anni la fisioterapista. Ilaria Palla.

È morta a 52 anni la fisioterapista. Ilaria PallaE’ morta la dottoressa Ilaria Palla, 52 anni, fisioterapista, grande sportiva, molto conosciuta e stimata. Da combattente quale era, Ilaria ha lottato per anni contro un brutto male che purtroppo ha ... lanazione.it

Pietrasanta: addio a Ilaria Palla, morta a 52 anniPIETRASANTA. Ha lottato con una malattia per circa sei anni ma alla fine si è dovuta arrendere, ed è deceduta alla casa di cura San Camillo, dove era stata ricoverata. Ilaria Palla, 52 anni originaria ... msn.com