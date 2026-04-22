Un uomo decide di rivolgersi a un'escort dopo aver consumato grandi quantità di champagne e aver inalato sostanze sballanti. La scelta avviene in un contesto di eccesso e di comportamenti rischiosi, tipici di situazioni in cui si privilegia il piacere immediato. La vicenda si inserisce in un quadro di comportamenti spesso associati a feste di lusso e consumi eccessivi, che finiscono per coinvolgere anche aspetti legali e di sicurezza.

Ci sono tanti motivi per cui un uomo decide di andare a escort dopo aver bevuto ettolitri di champagne ed essersi incipriato i polmoni di gas esilarante. E anche senza champagne e gas, a dire il vero. Uno può scegliere le professioniste perché non richiedono un seguito e sono poco complicate dal momento che, per contratto, guardano i propri clienti come se avessero una dotazione di platino, cosa che senza dubbio asseconda la rotondità del loro ego. Garantiscono la giusta dose di volgarità che è sempre indispensabile per una mente pigra e hanno una gamma di competenze di tutto rispetto, per esempio le dominatrici offrono rimproveri ricreativi. Inoltre dispensano distrazione da tensioni, complessi e storie andate a male: si sa che il miglior modo di andare oltre qualcuna è andare sopra a qualcun'altra.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - È il solito cliché. Ma ai campioni piace vincere facile

Carl Barks Legacy through Goin' Quackers

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