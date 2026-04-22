Dybala l' ultimo sprint la Joya torna a Bologna

Dybala torna in campo dopo tre mesi di assenza, segnando il suo ritorno con la maglia della squadra a Bologna. La partita ha visto l’attaccante argentino protagonista, mentre l’allenatore ha potuto contare nuovamente sul suo talento dopo il periodo di stop. La presenza di Dybala si inserisce in una fase importante del campionato, con il calciatore che riprende ad allenarsi e a partecipare alle gare ufficiali.

Tre mesi esatti. Tanto ha dovuto aspettare Dybala per tornare in campo, e tanto ha dovuto aspettare Gasperini per riavere a disposizione il talento dell'argentino. La Joya è tornata ad allenarsi con il gruppo 45 giorni dopo l'operazione al menisco che lo ha tenuto ai box dopo un mese e mezzo di calvario. L'ultima apparizione, infatti, risale allo scorso 25 gennaio nel match col Milan all'Olimpico, poi i dolori. La convocazione simbolica di Atene, dove ha trascorso tutto il match in panchina, prima di fermarsi per un dolore che non passava. Troppo tardi è arrivata la diagnosi della rottura del menisco esterno che ha portato l'attaccante lo scorso 6 marzo ad operarsi a Villa Stuart dal professor Mariani.🔗 Leggi su Iltempo.it

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