Dragoni noodles e K-pop | il weekend più esotico è a ChorusLife

Durante un fine settimana, ChorusLife ha ospitato un evento dedicato alla cultura asiatica, con tre giorni di attività e intrattenimento. Sono stati presenti stand di street food con piatti tradizionali, spettacoli di arti performative e momenti dedicati alla musica pop e al K-pop. L’evento ha attirato numerosi visitatori interessati a scoprire aspetti diversi della cultura orientale, offrendo un’immersione nel mondo delle tradizioni e delle tendenze contemporanee asiatiche.

L’EVENTO. Tre giorni di festa tra street food asiatico, spettacoli tradizionali e cultura pop contemporanea: ChorusLife si tinge d’Oriente. Da venerdì 24 a domenica 26 aprile ChorusLife ospita a Bergamo Asian Festival, manifestazione a ingresso gratuito promossa da Barley Arts, Buono-Food Events e Supermarker in collaborazione con ChorusLife. Per tre giorni lo smart district si trasformerà in un percorso dedicato alla cultura asiatica, tra cucina, spettacoli, laboratori e momenti di intrattenimento pensati per pubblici diversi. Uno dei fulcri dell’evento sarà la proposta gastronomica, con un’offerta ispirata allo street food e alle tradizioni culinarie di diversi Paesi asiatici.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Dragoni, noodles e K-pop: il weekend più esotico è a ChorusLife Notizie correlate Leggi anche: L’avocado non è più esotico Il profumo per capelli dal sapore esotico che rende la chioma più leggeraQui entra in gioco il profumo per capelli, segreto gelosamente custodito delle persone che riescono sempre a lasciare la scia.