Negli ultimi anni, l’avocado ha fatto il suo ingresso stabile nelle tavole italiane. Un tempo considerato un alimento poco diffuso e difficile da reperire, ora si trova più facilmente nei supermercati e sui banconi dei negozi. La sua presenza si è diffusa anche nella cucina di tutti i giorni, passando da un acquisto sporadico a un ingrediente più comune.

Fino a pochi anni fa l’avocado era un prodotto marginale nella dieta italiana. Si trovava con difficoltà, spesso acerbo o troppo maturo, e restava confinato a un consumo occasionale. Oggi è diventato una presenza stabile nei supermercati e nella ristorazione urbana, segno di un cambiamento più ampio nelle abitudini alimentari. I dati confermano questa trasformazione. In Italia il consumo pro capite ha raggiunto circa 0,81 chilogrammi per persona, ancora inferiore alla media europea ma in crescita. Il dato più significativo riguarda le importazioni: nel 2025 il nostro Paese ha acquistato 64.209 tonnellate di avocado, con un aumento del 47 per cento rispetto all’anno precedente: il valore economico ha superato 164 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto al 2020.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’avocado non è più esotico

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1000 persone, 1 avocado al giorno, 6 mesi: sai cos'è successo

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Questo uovo era piuttosto stupito di essere stato cucinato per un avocado toast...si sentiva più uno da frittata evidentemente! facebook