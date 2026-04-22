Donna presa a sassate arriva l’aiuto dal Soroptimist di Monza

Una donna vittima di un episodio violento, durante il quale è stata colpita con dei sassi, ha ricevuto assistenza da parte di un'associazione femminile locale. La donna ha dichiarato di essere determinata a proseguire il cammino, nonostante le difficoltà. L’episodio ha suscitato attenzione nella comunità, che si è mobilitata per offrire supporto e aiuto alla persona coinvolta.

"Non sarà facile né breve, ma devo guardare avanti. Non ho scelta". La feroce aggressione del Venerdì Santo al ponte di Gombaro, in provincia di Sondrio, non ha scalfito, ma acuminato, semmai, lucidità e determinazione della donna di 54 anni presa a sassate da uno sconosciuto, un congolese ora in carcere accusato di tentato omicidio. In questi giorni di convalescenza a casa tra antidolorifici, riposo forzato e contatti “da remoto“ con chi si preoccupa del suo stato, nel suo "guardare avanti" è arrivata anche la notizia di un supporto particolarmente speciale. "Soroptimist Club Monza attraverso un pool di avvocatesse composto da Lidia Levantino, Laura Annoni e Simona Pederzoli – rivela – mi ha offerto il proprio servizio di tutela legale pro bono.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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