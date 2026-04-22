Una donna è stata colpita con dei sassi in un episodio di violenza. La vittima ha richiesto aiuto e ha ricevuto assistenza da un’organizzazione di volontariato femminile. La vicenda si è verificata in una zona pubblica e ha causato lesioni che hanno richiesto cure mediche. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili dell’aggressione.

"Non sarà facile né breve, ma devo guardare avanti. Non ho scelta". La feroce aggressione del Venerdì Santo al ponte di Gombaro non ha scalfito, ma acuminato, semmai, lucidità e determinazione della donna di 54 anni presa a sassate da uno sconosciuto, un congolese ora in carcere accusato di tentato omicidio. In questi giorni di convalescenza a casa tra antidolorifici, riposo forzato e contatti "da remoto" con chi si preoccupa del suo stato, nel suo "guardare avanti" è arrivata anche la notizia di un supporto particolarmente speciale. " Soroptimist Club Monza attraverso un pool di avvocatesse composto da Lidia Levantino, Laura Annoni e Simona Pederzoli – rivela - mi ha offerto il proprio servizio di tutela legale pro bono.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Donna presa a sassate. Aiuto dal Soroptimist

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