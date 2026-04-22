Una breve clip ha catturato l’attenzione sui social, coinvolgendo la cantante Dolcenera in una polemica con Achille Lauro. La reazione della artista ha suscitato molte discussioni online, diventando subito virale. Sono stati pochi secondi a innescare il dibattito, che ha portato numerosi utenti a interpretare il gesto come una critica rivolta al collega. La vicenda sta rapidamente diffondendosi tra gli utenti delle piattaforme social.

Bastano pochi secondi di video per accendere una polemica. È quello che è successo a Dolcenera, finita al centro dell’attenzione per una reazione che molti hanno letto come una critica diretta ad Achille Lauro. La scena è semplice, quotidiana, quasi banale: una pasticceria, qualche dolce in vetrina e una canzone in sottofondo. Eppure, proprio in quel momento, si consuma un episodio che diventa virale e divide il pubblico. Nel video, la cantante — al secolo Emanuela Trane — si trova in un bar pasticceria mentre riprende l’ambiente circostante, soffermandosi sui gelati e sulle “ prelibatezze ” esposte. L’atmosfera cambia quando si accorge che in sottofondo sta passando “ Incoscienti giovani”, brano portato da Achille Lauro al Festival di Sanremo 2025.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dolcenera contro Achille Lauro? La reazione della cantante è virale (e sta infiammando i social)

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