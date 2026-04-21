Nel corso di un evento pubblico, un breve video ha catturato un gesto di una cantante nei confronti di un rapper, scatenando immediatamente reazioni online. In pochi secondi, l’immagine ha fatto il giro dei social, portando a commenti e discussioni tra gli utenti. La scena ha suscitato attenzione, trasformando un semplice atteggiamento in un episodio di discussione pubblica.

Un gesto, pochi secondi di video e il web si infiamma. Basta davvero poco, oggi, perché un momento apparentemente innocuo diventi oggetto di dibattito e polemiche. È quanto accaduto a Dolcenera, finita al centro dell’attenzione per una reazione catturata in un filmato diventato virale, con protagonista indiretto anche Achille Lauro. Dolcenera contro Achille Lauro? Il video che fa discutere. Tutto nasce da una clip condivisa sui social, in cui l’artista pugliese si trova in una pasticceria mentre in sottofondo passa un brano di Achille Lauro, Incoscienti Giovani, presentato al Festival di Sanremo 2025. Nel video, Dolcenera inizialmente mostra con entusiasmo le vetrine del locale, poi, accorgendosi della musica, cambia espressione: accenna il motivo, alza gli occhi al cielo e lascia trapelare fastidio, pronunciando « Mamma mia, aiuto ».🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma avete visto il gesto di Dolcenera contro Achille Lauro? Attacco durissimo: scoppia la polemica!

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Mi sa che a Dolcenera non piace Achille Lauro x.com