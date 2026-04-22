Turandot, divina bellezza è la mostra che al Puccini Museum Casa Natale, dal 24 aprile al 1° novembre celebra il 100esimo anniversario dalla prima rappresentazione del compositore. L’opera restò senza finale alla morte del grande compositore lucchese (29 novembre 1924) e l’editore Ricordi ne affidò il completamento Franco Alfano mentre il debutto già programmato per l’aprile 1925 fu rimandato al 25 aprile del 1926 al Teatro alla Scala di Milano sotto la direzione di Arturo Toscanini. L’esposizione, ospitata in alcune sale del museo, si articola in due parti. La prima parte sarà dedicata al racconto della complessa e attesissima messa in...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Documenti e costumi storici dell’opera da venerdì al Puccini Museum

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