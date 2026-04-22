Un gesto quotidiano come aprire il rubinetto per una doccia calda rappresenta molto più di una semplice routine per chi ha una casa. Per alcune persone, invece, questa possibilità può essere difficile da raggiungere, trasformandosi in un vero e proprio privilegio. La sensazione di acqua calda, di indossare biancheria pulita e di riconoscersi allo specchio diventa un segno di dignità e normalità che spesso manca a chi vive senza un alloggio stabile.

di TIziana Petrelli C’è un gesto semplice che per molti è abitudine quotidiana e per altri invece può diventare un lusso irraggiungibile: aprire un rubinetto, sentire l’acqua calda scendere addosso, indossare biancheria pulita, guardarsi allo specchio e riconoscersi ancora. A Fano da oggi quel gesto diventa possibile anche per chi una casa non ce l’ha. La Fondazione Caritas Fano ETS ha annunciato l’avvio del nuovo servizio docce dedicato alle persone senza fissa dimora, uno spazio pensato per restituire dignità, sollievo e normalità a chi vive situazioni di forte fragilità. Il servizio sarà attivo ogni sabato mattina nei locali del Centro pastorale diocesano, in via Roma.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Docce calde per chi non ha casa: "Non è solo pulizia, ma dignità"

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