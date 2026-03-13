Villachiara | Discesa in gommone sul fiume Oglio

A Villachiara si svolge una discesa in gommone sul fiume Oglio, un evento che si ripete ogni anno tra il primo marzo e fine maggio. L’attività invita i partecipanti a esplorare il corso del fiume in modo diretto e immersivo, offrendo un’opportunità di vivere la natura da una prospettiva diversa. L’iniziativa coinvolge appassionati di outdoor desiderosi di scoprire il fiume in modo attivo e coinvolgente.

Si risveglia la primavera: quale modo migliore di celebrare la bella stagione, di una escursione in gommone per esplorare da vicino il fiume? Dal primo marzo alla fine di maggio, il fiume Oglio sarà teatro di questa entusiasmante esperienza, pensata per chi vuole immergersi nella natura in piena.