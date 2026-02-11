Questa sera si gioca una delle partite più attese dei quarti di finale di Coppa Italia: Bologna contro Lazio. La diretta partirà subito, con aggiornamenti in tempo reale su gol, azioni e risultati. Seguiamo insieme le fasi più salienti per non perdere neanche un dettaglio di questa sfida.

Pellegrino Parma, ufficiale il rinnovo di contratto: l’attaccante argentino firma fino al 2030! L’annuncio e le sue parole Icardi può tornare in Italia? La verità sulle voci estive sulla Juventus: il retroscena svelato da Romano Mercato Roma, allarme scippo: il Manchester City di Guardiola è pronto a piombare con 50 milioni per un titolarissimo! Meluso confessa: «Volevo portare Choupo-Moting al Lecce, ho un rammarico per Agudelo. Paratici alla Juve mi chiese due giocatori dello Spezia» Napoli, De Giovanni è un fiume in piena: «Se un vicino compie azioni negative contro di te e tu non ti lamenti, nessuno può aiutarti». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Coppa Italia LIVE: in campo Bologna Lazio

Approfondimenti su Coppa Italia Lazio

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

LIVE Coppa Italia Primavera | Lazio Bologna

Ultime notizie su Coppa Italia Lazio

Argomenti discussi: Coppa Italia, Inter-Torino: pronostici, migliori quote e scommesse; Inter-Torino 2-1 oggi, Coppa Italia. Partita e prossima avversaria; Al Torino non basta Kulenovic per battere l'Inter: Chivu si prende la semifinale di Coppa Italia con Bonny e Diouf; Napoli-Como LIVE.

Bologna-Lazio: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Coppa ItaliaI rossoblù di Vincenzo Italiano e i biancocelesti di Maurizio Sarri si giocano il pass per la semifinale contro l'Atalanta ... tuttosport.com

Inter-Juve Primavera, diretta: risultato in tempo reale, in palio la semifinale di Coppa ItaliaClaudio Chiellini: Next Gen e Primavera, vogliamo creare un gruppo unico Intervenuto ai canali del club, l'Head od Next Gen Area Claudio Chiellini ha spiegato l'obiettivo di unire Next Gen e Primave ... tuttosport.com

Il Napoli saluta anche la Coppa Italia, ma la sconfitta contro il Como ai rigori lascia dietro di sé una scia di veleno e interrogativi. Mentre Conte fa i conti con le assenze e con le domande sugli arbitri, la società sceglie la via del silenzio: né una parola sui torti - facebook.com facebook

La #Fiorentina Primavera scende in campo in Coppa Italia. Segui il Live con noi x.com