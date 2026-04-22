di fronte a certi regimi tanti minimizzano

In un periodo in cui alcuni tendono a sottovalutare certi regimi, si continua a discutere di come vengono percepiti e giudicati. Un giovane scrive al suo direttore per cercare di capire meglio le dinamiche che influenzano la società e i sistemi di potere. La lettera riflette il desiderio di approfondire le proprie conoscenze e di affrontare con più consapevolezza i temi legati alle istituzioni e alle loro funzioni.

Caro direttore Feltri, le scrivo ancora perché, da giovane ragazzo, sento il bisogno di comprendere meglio il mondo che mi circonda. In particolare, la situazione attuale in Medio Oriente mi appare confusa e difficile da interpretare. Per questo ho deciso di rivolgermi a Lei. E Le sarei davvero grato se potesse aiutarmi a fare chiarezza. Dal 28 febbraio, giorno in cui Trump e Netanyahu hanno deciso di bombardare l'Iran, ci viene raccontato dai salotti progressisti che l'operazione militare contro la Repubblica islamica è una follia, un crimine, l'ennesima deriva imperialistica che ci trascinerà dritti nella Terza Guerra Mondiale. Ci sarebbe da ridere, se tutto ciò non fosse tragico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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