Fino a domenica, Palazzo Litta a Milano ospita l’installazione Extreme Environments, parte della Design Week. Il progetto, sviluppato dall’università Naba in collaborazione con il Consorzio Nazionale per il Riciclo degli Imballaggi in Alluminio, si concentra sul futuro dell’alluminio e la sua resistenza ai climi estremi. L’esposizione presenta un percorso tra design e ricerca dedicato alle potenzialità del materiale in condizioni ambientali difficili.

Palazzo Litta ospita fino a domenica l’installazione Extreme Environments, un progetto di ricerca e design nato dall’universo Naba in collaborazione con il Consorzio Nazionale per il Riciclo degli Imballaggi in Alluminio. L’iniziativa, inserita nel contesto della Design Week, vede il coinvolgimento diretto di studenti dell’Area Design e del biennio specialistico in Creative Media Production per esplorare la capacità del progetto di adattarsi a scenari complessi, dalle città verticali ai luoghi remoti, affrontando sfide climatiche, sociali e tecnologiche. L’intersezione tra sostenibilità industriale e ricerca accademica. Il cuore pulsante di questa manifestazione risiede nella sinergia tra il mondo accademico e le realtà industriali del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Design Week: il futuro dell’alluminio sfida i climi estremi a Milano

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