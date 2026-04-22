Delitto in via Isonzo | l’indagato si consegna dopo l’aggressione

Un uomo coinvolto in un omicidio avvenuto in via Isonzo si è consegnato spontaneamente martedì 21 aprile presso la Questura di Padova. Si tratta di un uomo indagato per aver ucciso un uomo in circostanze non ancora rese note. La polizia sta conducendo le indagini e ha confermato la sua presenza presso gli uffici di polizia. Nessun altro dettaglio sulle modalità dell’evento è stato comunicato.

Samuele Donadello, l’uomo indagato per l’uccisione di Marco Cossi, si è presentato spontaneamente martedì 21 aprile presso la Questura di Padova. Il gesto avviene dopo l’aggressione avvenuta nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile in via Isonzo, zona Brusegana, dove il quarantottenne originario di Latisana e residente a Tencarola ha perso la vita a seguito di una violenta colluttazione. Le dinamiche del tragico evento in via Isonzo. Il decesso di Marco Cossi è stato preceduto da un attacco estremamente brutale che ha coinvolto oltre quindici ferite da taglio. Secondo le prime analisi effettuate dai medici legali, l’assalto è iniziato con colpi diretti al collo, scatenando una reazione di difesa da parte della vittima.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto in via Isonzo: l’indagato si consegna dopo l’aggressione Notizie correlate Frammenti di una notte violenta: indagato fratello di Ilenia Musella dopo aggressione e ferita alla schienaLa notte è scesa su Ponticelli come un sipario pesante, spegnendo le luci di via Chiaro di Luna, dove a pochi metri dal cancello arrugginito di un... Video con un coltello e disprezzo verso le donne, 15enne indagato. Individuato con monitoraggio dei social dopo l’aggressione di TrescoreAveva realizzato un video nella sua cameretta da 15enne in cui, impugnando un grosso coltello da cucina, simulava colpi violenti contro un cuscino... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il delitto di via Isonzo, la nostra video ricostruzione; Omicidio a Padova, il 48enne Marco Cossi accollato in piena notte vicino a un parco. La polizia a caccia dell'assassino; Omicidio a Padova, Marco Cossi ucciso con almeno quindici coltellate; Omicidio a Brusegana: 48enne trovato agonizzante in strada dopo un accoltellamento. Colpito con 15 fendenti, si cerca l'arma. "A me Loredana non aveva mai parlato di minacce, però lui mi preoccupava". A parlare è Roberto Ferrara, il fratello di Loredana Ferrara, la 53enne uccisa a coltellate pochi giorni fa in strada. Per il delitto è stato arrestato l'ex convivente della donna - facebook.com facebook Padova, ancora senza volto il killer di Marco Cossi. Ieri interrogata una persona per tutto il giorno. Non si sa chi sia né il suo eventuale coinvolgimento nel delitto. x.com