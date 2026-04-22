Delitto a Torre Canne | l’imputato rivela la verità sul cacciavite

A Torre Canne si è svolto un lungo interrogatorio che ha coinvolto un uomo accusato di aver ucciso un uomo nella notte tra il 18 e il 19 aprile. Durante le oltre quattro ore di colloquio presso il tribunale di Brindisi, l’imputato ha spiegato in dettaglio la propria versione dei fatti, fornendo chiarimenti su quanto accaduto e sul ruolo di un cacciavite nella vicenda.

Teodoro Cavaliere, l’uomo accusato di aver tolto la vita a Eros Rossi nella notte tra sabato 18 aprile e domenica 19 aprile, ha fornito una versione dettagliata dei fatti durante un interrogatorio durato oltre quattro ore presso il tribunale di Brindisi. Davanti al magistrato Simone Orazio, il quarantenne ha sostenuto che l’episodio avvenuto in una residenza di Torre Canne sia stato il risultato di una tragica colluttazione scatenata da un’aggressione subita, trasformando quella che doveva essere una celebrazione per il ritorno alla libertà in una tragedia familiare e sociale. L’accaduto si è consumato nel contesto di un incontro tra due amici che avevano deciso di festeggiare la fine di un periodo detentivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto a Torre Canne: l’imputato rivela la verità sul cacciavite Notizie correlate Fasano: omicidio a Torre Canne, un arresto All'albaDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nelle prime ore della mattinata del 18 aprile 2026, i Carabinieri della Compagnia di Fasano e del... Leggi anche: Belve Crime, Katharina Miroslawa: la verità sul delitto Mazza! Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ucciso poche ore dopo la fine dei domiciliari, l'amico confessa: Ho reagito a un'aggressione; Omicidio Eros Rossi a Torre Canne: arrestato 40enne brindisino; Omicidio nel Brindisino, ucciso 41enne a colpi di cacciavite: arrestato un uomo; Omicidio nel Brindisino, uomo ucciso in casa durante lite: un arresto. AGGIORNAMENTO - Omicidio a Torre Canne, fermato 40enne: avrebbe confessato l’uccisione di Eros RossiOmicidio a Torre Canne, fermato 40enne: avrebbe confessato l’uccisione di Eros Rossi Si stringe il cerchio sull’omicidio avvenuto nella notte a Torre Canne, nel territorio di Fasano, dove ha perso la ... brindisisera.it Omicidio a Torre Canne, 41enne ucciso durante una liteUn uomo di 41 anni è stato ucciso la notte scorsa a Torre Canne, frazione di Fasano (Brindisi), al culmine di una lite con un altro uomo. L'omicidio sarebbe stato compiuto in una villetta alla perifer ... rainews.it