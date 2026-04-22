Decreto carburanti via libera al taglio delle accise | governo tira dritto e ignora le critiche Ocse

Il Senato ha approvato il decreto carburanti che prevede un taglio temporaneo delle accise, in risposta all'aumento dei prezzi energetici. Il governo ha deciso di andare avanti con questa misura, nonostante le critiche provenienti anche da organismi internazionali. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione per il costo dell’energia, mentre si cerca di contenere l’impatto sui consumatori.

Il Senato approva il decreto carburanti con il taglio temporaneo delle accise, in risposta alla nuova fase di tensione sui prezzi energetici. Il provvedimento, pensato come misura ponte, riapre però il dibattito sull'efficacia di interventi generalizzati sui carburanti: anche l'OCSE segnala infatti i limiti dei tagli alle accise, che rischiano di avere effetti temporanei sui prezzi e costi elevati per i conti pubblici, senza incidere sulle cause strutturali del caro energia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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