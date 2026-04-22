Decora Parati cura le riproduzioni degli arazzi esposti nel Castello di Aci Catena

Nella giornata di domenica, presso il Castello di Aci Catena, si è svolta l’inaugurazione degli arazzi riprodotti che saranno esposti all’interno della fortezza. Decora Parati ha curato le riproduzioni, che arricchiranno gli ambienti storici con nuovi elementi decorativi. La cerimonia ha coinvolto presenti e rappresentanti delle istituzioni locali, che hanno assistito alla presentazione di questa iniziativa.