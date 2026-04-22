Decora Parati cura le riproduzioni degli arazzi esposti nel Castello di Aci Catena
Nella giornata di domenica, presso il Castello di Aci Catena, si è svolta l’inaugurazione degli arazzi riprodotti che saranno esposti all’interno della fortezza. Decora Parati ha curato le riproduzioni, che arricchiranno gli ambienti storici con nuovi elementi decorativi. La cerimonia ha coinvolto presenti e rappresentanti delle istituzioni locali, che hanno assistito alla presentazione di questa iniziativa.
Si è tenuta nella giornata di domenica scorsa, presso il suggestivo Castello di Aci Catena (CT), la cerimonia di inaugurazione degli arazzi replicati, che arricchiranno gli ambienti della storica struttura, restituendo al pubblico un importante elemento decorativo e identitario.L’iniziativa nasce.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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