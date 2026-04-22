La versione PC di Death Stranding 2: On the Beach è stata oggetto di un'analisi approfondita da parte di Digital Foundry, che ha portato a un riscontro molto positivo. L'esame ha preso in considerazione vari aspetti tecnici del gioco, evidenziando le prestazioni e la qualità grafica offerte dalla versione per computer. La valutazione si basa su test eseguiti con attenzione ai dettagli, senza includere opinioni personali o interpretazioni.

La versione PC di Death Stranding 2: On the Beach è stata analizzata nel dettaglio da Digital Foundry, e il risultato è sorprendentemente positivo. Dopo un lancio iniziale con diversi problemi tecnici, il gioco è stato migliorato grazie a patch correttive che hanno stabilizzato prestazioni e bug. Oggi si presenta come un titolo ben ottimizzato, capace di girare fluidamente anche su configurazioni non di fascia alta. Non tutto è perfetto, ma il bilancio finale è decisamente favorevole. L’analisi parte da un dato importante: al lancio, il gioco presentava problemi evidenti, tra cui bug, difficoltà legate alla gestione della banda PCIe e prestazioni non ottimali.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Death Stranding 2: On the Beach su PC è stato promosso da Digital Foundry, ecco perché

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