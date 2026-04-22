Dea e Lazio la notte che può cambiare tutto

Questa sera, alla New Balance Arena, si sfidano Atalanta e Lazio in una partita valida per la stagione. L’impianto è completamente esaurito, con 23 mila tifosi bergamaschi presenti, mentre i supporters laziali non sono ammessi nel settore ospiti. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, che si giocano una parte importante del campionato. La serata potrebbe avere ripercussioni significative sulla classifica finale.

Tutta una stagione in una notte. Atalanta e Lazio alle 21 si giocano alla New Balance Arena, sold out con 23 mila tifosi bergamaschi (senza supporters laziali nel settore ospiti), un’intera annata. Di bassi e alti per la Dea, partita malissimo con Juric in panchina, con appena 13 punti nelle prime 12 giornate, tanto che il campionato dei nerazzurri pareva già compromesso, protagonista di una rimonta a ritmo da Champions da 41 punti, che però potrebbe non bastare per agguantare un posto in Europa. Più tormentata, per situazioni esterne dal campo, l’annata vissuta dalla Lazio, con il mercato estivo bloccato, quello invernale con gli addii dei...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dea e Lazio, la notte che può cambiare tutto Notizie correlate Leggi anche: Koopmeiners, la notte che può cambiare tutto: Roma-Juve tra campo e mercato Iran, la guerra nel Golfo in diretta: "Attacchi vasti e sistematici", la notte che può cambiare tuttoLa notte appena trascorsa ha segnato un punto di svolta tattico nell'operazione aeronavale condotta dall'alleanza israelo-americana contro l'Iran. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Coppa Italia, Atalanta e Lazio si sfidano per la finale; Semifinali Coppa Italia Frecciarossa: info utili per Atalanta-Lazio; Lazio, Sarri in conferenza stampa prima della Dea: i dettagli; Atalanta domani sera la semifinale contro la Lazio. Palladino: Voglio una notte da Dea. Dea e Lazio, la notte che può cambiare tuttoCoppa Italia, l’altra semifinale a Bergamo (21). Si parte dal 2-2 dell’andata, Palladino e Sarri a caccia della vittoria: vale una stagione ... sport.quotidiano.net Coppa Italia – Atalanta e Lazio si sfidano per la finale. Su Sisal.it avanti la Dea a 1,75Atalanta e Lazio si sfidano alla New Balance Arena nella seconda semifinale di Coppa Italia e ripartono dal 2-2 della gara di andata all’Olimpico. Se la Dea, settima in classifica, ... pressgiochi.it Il tecnico della Dea alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia: "Siamo carichi e determinati" #SportMediaset - facebook.com facebook Lazio, Sarri sceglie l’anti-Dea: provino Marusic, Maldini torna e sgomita con Noslin x.com