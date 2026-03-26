Iran la guerra nel Golfo in diretta | Attacchi vasti e sistematici la notte che può cambiare tutto

La notte appena trascorsa ha visto un'intensa operazione aeronavale condotta dall'alleanza israelo-americana contro l'Iran. Sono stati segnalati attacchi di ampie proporzioni e pianificati in modo sistematico, evidenziando un cambiamento tattico rispetto alle azioni precedenti. La situazione nel Golfo rimane sotto stretta osservazione, mentre le forze coinvolte continuano a operare nella regione.

La notte appena trascorsa ha segnato un punto di svolta tattico nell'operazione aeronavale condotta dall'alleanza israelo-americana contro l'Iran. A partire dalle prime ore di oggi, le forze israeliane hanno infatti dato il via a una serie di raid definiti "vasti e sistematici" sul centro di Isfahan, hub nevralgico non solo per il programma nucleare, ma anche per la produzione missilistica iraniana. Rispetto alle sortite della settimana scorsa, gli attacchi odierni mostrano un incremento nel numero di vettori utilizzati e nella precisione dei bersagli: non più solo infrastrutture periferiche, ma centri di comando e controllo situati nel cuore delle aree industriali militari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, la guerra nel Golfo in diretta: "Attacchi vasti e sistematici", la notte che può cambiare tutto Articoli correlati Leggi anche: Guerra nel golfo, la diretta. Attacchi a Teheran e a Beirut. Esplosioni a Doha e Dubai Leggi anche: Koopmeiners, la notte che può cambiare tutto: Roma-Juve tra campo e mercato Iran, apocalisse su Teheran: il nuovo attacco di USA e Israele Tutto quello che riguarda Iran la guerra nel Golfo in diretta... Temi più discussi: La portavoce della Casa Bianca: Se Teheran non vuole negoziare sarà l' inferno; Iran: un conflitto senza vincitori?; L'Iran pone sei condizioni per la fine della guerra. Massiccia offensiva dell'Idf sul Libano; La crisi in Medio Oriente - La giornata del 24 marzo - LIVEBLOG. Guerra Iran, dubbi sul petroldollaro e timori di recessione Usa: cosa dicono gli espertiLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, dubbi sul petroldollaro e timori di recessione Usa: cosa dicono gli esperti ... tg24.sky.it L'Iran dice no alla proposta USA e pone cinque condizioni: La guerra finirà quando e comeAGI - Nel 27esimo giorno di guerra rimane alta la tensione nel Golfo. L'Iran non intende negoziare con gli Stati Uniti. Il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, smentisce con forza ancor ... msn.com #Iran verso #pedaggi nello Stretto di #Hormuz: sicurezza e dazi al centro della proposta, mentre cresce la tensione militare nell’area. Secondo fonti citate dalla Cnn, Teheran si starebbe inoltre preparando a un’invasione via terra dell’isola di Kharg - facebook.com facebook “In Iran la dittatura sta gestendo il collasso”. Parla Sabti, ex intelligence israeliana. "Vogliono bruciare tutto il medio oriente e di più. Quindi, come una malattia terribile, bisogna eliminarli per poter vivere". Di Giulio Meotti x.com