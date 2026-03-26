Iran la guerra nel Golfo in diretta | Attacchi vasti e sistematici la notte che può cambiare tutto

Da liberoquotidiano.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte appena trascorsa ha visto un'intensa operazione aeronavale condotta dall'alleanza israelo-americana contro l'Iran. Sono stati segnalati attacchi di ampie proporzioni e pianificati in modo sistematico, evidenziando un cambiamento tattico rispetto alle azioni precedenti. La situazione nel Golfo rimane sotto stretta osservazione, mentre le forze coinvolte continuano a operare nella regione.

La notte appena trascorsa ha segnato un punto di svolta tattico nell'operazione aeronavale condotta dall'alleanza israelo-americana contro l'Iran. A partire dalle prime ore di oggi, le forze israeliane hanno infatti dato il via a una serie di raid definiti "vasti e sistematici" sul centro di Isfahan, hub nevralgico non solo per il programma nucleare, ma anche per la produzione missilistica iraniana. Rispetto alle sortite della settimana scorsa, gli attacchi odierni mostrano un incremento nel numero di vettori utilizzati e nella precisione dei bersagli: non più solo infrastrutture periferiche, ma centri di comando e controllo situati nel cuore delle aree industriali militari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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