A Napoli il mercato si muove senza sosta, soprattutto per sistemare le questioni lasciate in sospeso nelle ultime settimane. Recentemente si sono fatte avanti voci riguardanti uno scambio tra due attaccanti: uno proveniente da un club di Bergamo e l’altro da una squadra toscana. Le trattative sono in corso e si stanno valutando le offerte di entrambe le parti, mentre i club interessati attendono eventuali sviluppi.

A Napoli il mercato non dorme mai, soprattutto quando c’è da rimediare ai pasticci del passato recente. L’ultima indiscrezione, lanciata da Calciomercato.com, racconta di un possibile asse bollente con Bergamo. L’obiettivo? Portare Gianluca Scamacca alla corte di Antonio Conte. Il piano è semplice quanto ambizioso. Scamacca diventerebbe l’erede designato di Romelu Lukaku ormai pronto a fare i bagagli a giugno dopo una stagione che definire deludente è un generoso eufemismo. Ipotesi scambio Lucca-Scamacca. Conte, d’altronde, è un estimatore della punta classe ’99. Nella sua testa, Scamacca non sarebbe un comprimario, ma il tassello per completare l’attacco con Rasmus Højlund.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Davvero l’Atalanta vuole scambiare Scamacca con Lucca?

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