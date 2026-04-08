Nella giornata di oggi, presso il centro sportivo di Zingonia, l'Atalanta ha svolto l'allenamento. Durante la sessione, il calciatore Gianluca Scamacca ha partecipato a parte dell’allenamento con il resto della squadra. Si tratta di un passo avanti rispetto alle ultime sedute, in vista del match contro la Juventus. Nessun altro dettaglio sulle condizioni fisiche del giocatore è stato reso noto.

Bergamo, 8 aprile 2026 – Parziali buone notizie per l’Atalanta: nella seduta odierna di allenamento, al centro sportivo di Zingonia, il bomber Gianluca Scamacca ha svolto parte della seduta di lavoro con il gruppo. Segnale positivo e incoraggiante per il 27enne centravanti romano che spera di poter recuperare in extremis e poter essere a disposizione del tecnico Palladino nel big match in programma sabato sera alla New Balance Arena contro la Juventus, di fatto uno spareggio per la corsa europea. Il recupero del bomber di Fidene, fermo da tre settimane per una lesione di primo grado all’ adduttore, che lo aveva costretto a saltare anche l’ultima gara di campionato contro il Verona prima della sosta per le nazionali e quella successiva a Lecce, resta comunque difficile per motivi precauzionali, per scongiurare il rischio di ricadute. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, Scamacca prova a recuperare per il big match con la Juve

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