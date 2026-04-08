Lungarno Acciaiuoli il colore bianco della nuova spalletta divide

A Firenze, lungo Lungarno Acciaiuoli, una nuova spalletta bianca ha attirato l’attenzione per il suo colore che si distingue nettamente dal contesto circostante. La costruzione, parte di un intervento di ristrutturazione, ha generato discussioni tra residenti e visitatori, mentre l’opera viene monitorata da autorità e tecnici incaricati. La zona rimane al centro di attenzione, con lavori ancora in corso e controlli in atto.

Firenze, 8 aprile 2026 – Più che d’argento sembra un Arno al vetriolo quello che scorre – solo apparentemente placido – tra il Ponte Vecchio e Santa Trinita in questa primavera sbocciata con forza a Pasqua, giorno principe del turismo fiorentino, che ha offerto al primo tsunami di turisti sbarcati uno scorcio di centro storico alterato. Scomparse le antiche pietre. Come raccontato ieri da La Nazione, infatti, sotto le spallette del lungarno Acciaiuoli – al termine dell’intervento di rafforzamento anti-piene – sono scomparse (tranne che in un tratto) le antiche pietre. Cancellate, un po’ come si faceva a scuola con la scolorina dopo una frase sbagliata, da una ’mano’ di bianco che corre tra i due ponti più nobili della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lungarno Acciaiuoli, il colore bianco della nuova spalletta divide Bianco e marrone, l’abbinamento colore dalle regole preciseSembra semplice ma non lo è: bianco e marrone richiedo speciali accortezze di styling quando indossati nello stesso look Pulito ma non banale,... Tramvia, nuova fase dei lavori in lungarno ColomboTra via di Bellariva e lungarno Moro restringimento sulla direttrice uscita città. Temi più discussi: Lungarno Acciaiuoli, il colore bianco della nuova spalletta divide; Stella: 'Un muro bianco su lungarno Acciaiuoli'; Muro bianco sul lungarno Acciaiuoli, FdI: Non bastava il cubo nero a Giani; Lungarno Acciaiuoli, addio alle pietre nel luogo simbolo di Firenze: ‘mano’ di bianco sotto le spallette. Lungarno Acciaiuoli, il colore bianco della nuova spalletta divideL’Autorità di bacino: tutto sbagliato. Il governatore Giani non ci sta: opera salva-Firenze. Altri colori? Apriamo un tavolo. Checcucci: l’Oltrarno resta a rischio ... lanazione.it Stella: 'Un muro bianco su lungarno Acciaiuoli'Il consigliere regionale di Forza Italia: Non bastava il 'cubo nero'?Ripristinare subito le pietre a vista ... nove.firenze.it La famiglia Buti e il suo Staff vi augurano Buona Pasqua! Vieni a trovarci nei nostri negozi a Firenze, Siamo Aperti! Dalle 10:00 alle 19:00. Via della Vigna Nuova, 28R 50123 FIRENZE - ITALIA Lungarno Acciaiuoli, 54r 50123 FIRENZE – ITALIA - facebook.com facebook