Dalla paura alla grande notte di Coppa | come l' Inter ha recuperato Martinez dopo l' incidente

Da gazzetta.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un incidente avvenuto a ottobre che ha causato la morte di un anziano, il portiere spagnolo ha affrontato un percorso di recupero psicologico. Dopo un periodo difficile, ha ripreso ad allenarsi e ha partecipato alla partita decisiva di Coppa, dove si è distinto per le parate nel finale. La sua presenza in campo è stata possibile grazie a un percorso di supporto psicologico seguito dopo l’incidente.

Josep Martinez ha coltivato l’arte del silenzio e ne ha fatta una virtù, una forza, soprattutto dopo aver fatto a cazzotti col caos dentro di sè. Dietro la finale di Coppa Italia arpionata dall’Inter ci sono anche le mani del portiere spagnolo, capace di neutralizzare tre occasioni comasche e tenere viva la banda Chivu fino all'ultimo gong. È stato decisivo su Baturina nel primo tempo – un intervento di. braccio -, su Caqueret nel finale e soprattutto su Diao nella ripresa, poco dopo il gol del 2-1 di Calha. Se il Como avesse calato il tris, la partita sarebbe finita lì, con Fabregas in finale di Coppa Italia per la prima volta. E invece no: sulla strada verso Roma, ardua e tortuosa, s’è piazzato Martinez da Alzira, cittadina vicino Valencia, capace di fermare le truppe comasche già in cammino verso la Capitale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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