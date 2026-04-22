Torna a farsi sentire Massimo D'Alema. Lo fa in occasione della presentazione alla Camera del nuovo numero di ItalianiEuropei, la rivista politica della fondazione di cui è presidente. Cita ad esempio l'Ulivo, l'esperienza politica che vide alternarsi come leader Romano Prodi, lui stesso e infine Francesco Rutelli. Secondo D'Alema il modello a cui il centrosinistra deve guardare è ancora quello. "Quel mix che si realizzò nell'Ulivo - spiega - tra ruolo dei partiti e forme di partecipazione della società civile, è un'esperienza che merita di essere ripensata come positiva: come ricostruire questo tipo di scambio deve essere un tema sul quale i partiti si esercitino".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - D'Alema ritira fuori il "ramoscello d'Ulivo" e parla di un'unità a sinistra che non esiste

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