Da Balboni a Barelli | si completa il puzzle dei sottosegretari

Nella giornata di oggi si sono definiti i nomi dei sottosegretari, portando a compimento una fase di nomine che ha coinvolto diversi settori. Le scelte riguardano figure che entreranno a far parte dei governi e delle istituzioni, contribuendo a completare la composizione delle équipe di governo. Le nomine sono state ufficializzate in un momento di attesa e di consultazioni, portando a una messa a punto finale delle liste.

Si completa il puzzle dei sottosegretari con quei pezzi che si andava cercando negli angoli dei palazzi.Alberto Balboniinfila le vesti da nuovo sottosegretario alla Giustizia, mentreGiampiero Cannellasubentra alla Cultura. Due nomi che Fratelli d’Italia ha tenuto celati fino all’ultimo e che riempiranno lo schema dei sottosegretari, nominati con decreto del presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio di concerto con il ministro interessato sentito il Consiglio dei ministri, che poi giurano nelle mani del premier. L’attuale presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato prenderà così il posto del dimissionarioAndrea Delmastro, uscito da via Arenula nel post debacle referendaria.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Da Balboni a Barelli: si completa il puzzle dei sottosegretari Notizie correlate Leggi anche: Governo: da cdm ok ai nuovi sottosegretari: Balboni, Cannella, Barelli, Dell'Utri, Bizzotto Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Governo, da Balboni a Barelli: ok del Cdm ai nuovi sottosegretari; Governo, da cdm ok ai nuovi sottosegretari: Balboni, Cannella, Barelli, Dell'Utri, Bizzotto? -; GF Vip, Francesca balla la danza del ventre, Alessandra tuona (VIDEO): E' posseduta, lo trovo alluncinante. Ballano troppo le tet*e così, non si... Meloni sceglie Balboni alla Giustizia e Barelli ai Rapporti col Parlamento: in Cdm i sottosegretariAlberto Balboni nuovo sottosegretario alla Giustizia e Giampiero Cannella alla Cultura. Sono questi i nomi che Fratelli d’Italia ha tenuto nascosti fino all’ultimo e che andranno a completare il puzzl ... repubblica.it Governo, da cdm ok ai nuovi sottosegretari: Balboni, Cannella, Barelli, Dell'Utri, Bizzotto?Roma, 22 apr. (Labitalia) - Via libera ai nuovi 5 sottosegretari durante riunione del cdm in corso a Palazzo Chigi. Alberto Balboni va alla Giustizia ... iltempo.it Cinque nuovi sottosegretari: Balboni sostituisce Delmastro alla Giustizia, l’ex capogruppo Barelli ai Rapporti col parlamento x.com Hanno giurato nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi i cinque nuovi sottosegretari, nominati dopo il passaggio in Consiglio dei ministri. A giurare nelle mani della presidente del Consiglio Giorgia Meloni Alberto Balboni (FdI) che andrà alla Giustizia, Paolo Ba - facebook.com facebook