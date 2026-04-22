Crociera in offerta | una famiglia vende il sogno per curare il padre

Una famiglia della provincia di Cosenza sta cercando di vendere una crociera in offerta, che aveva già programmato, per raccogliere fondi necessari a curare il padre, le cui condizioni di salute sono improvvisamente peggiorate. La decisione arriva dopo che le spese mediche hanno reso urgente trovare risorse economiche. La famiglia ha annunciato di voler vendere il viaggio per far fronte alle esigenze del padre.

Una famiglia della provincia di Cosenza sta cercando una soluzione per non disperdere il valore di un viaggio programmato, a causa di un improvviso peggioramento delle condizioni di salute del patriarca. Pamela ha lanciato un appello per cedere una crociera per due persone sulla nave MSC Seaview, con l’obiettivo di trasformare quella spesa in una risorsa per le cure mediche attuali e per un futuro viaggio non appena la salute del padre sarà ripristinata. Il dettaglio dell’offerta e la necessità di recupero economico. La proposta riguarda un pacchetto turistico che prevede la partenza da Civitavecchia il 3 maggio 2026, con rientro previsto per il 10 maggio dello stesso anno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crociera in offerta: una famiglia vende il sogno per curare il padre Framed as insane and robbed of her fortune! Reborn, she crushes the elites and makes them pay! Notizie correlate “Suicidio, omicidio o disgrazia?”: Epstein e il rapporto con il padre di Ghislaine Maxwell, accusato di essere una spia israeliana e scomparso dal suo yatch in crociera a TenerifeQuando suo padre morì in mare, annegò anche sua figlia Ghislaine ma nella disperazione. Il Barcellona lo vende, Tare si fionda subito: l’offerta è giustaChiesa, il Liverpool apre alla cessione e indica il prezzo! Con una favorita in pole position… Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate!... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: L’estate 2026 di Costa Crociere: il mare come destinazione ed esperienza immersiva e memorabile; Al via i Summer Days di Costa Crociere: nuova promozione per vivere l’estate; Costa Crociere: fino al 3 giugno attivi i Summer days; Costa Crociere lancia i Summer Days: sconti fino a 300 euro e più flessibilità per l’estate 2026. Costa: partono i Summer Days, più ricca l’offerta esperienzialeSono partiti i Summer Days di Costa. La nuova campagna commerciale dedicata all’estate, pensata per offrire più flessibilità e accessibilità ... guidaviaggi.it Crociera MSC in Grecia da 450€ 8 giorni su MSC Divina in partenza da 2 porti visita Italia, Grecia e Turchia, c'è anche Mykonos! Mance ed assicurazione incluse - facebook.com facebook Dalla pulizia etnica alle navi da crociera: arrestato criminale di guerra dell'ex Jugoslavia ift.tt/Y4FMX2Q x.com