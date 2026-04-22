Un esperimento condotto presso il King’s College London ha dimostrato come l’utilizzo di modelli linguistici avanzati in situazioni di crisi nucleare possa generare risposte imprevedibili. Lo studio, condotto da un ricercatore, ha mostrato che il 95% delle simulazioni ha portato a comportamenti inattesi, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dell’integrazione di intelligenza artificiale in scenari critici.

Un esperimento condotto da Kenneth Payne presso il King’s College London ha rivelato come l’integrazione di modelli linguistici avanzati in scenari di crisi nucleare possa portare a comportamenti imprevedibili. Durante 21 simulazioni che hanno contrapposti tre modelli di frontiera, i risultati hanno mostrato una tendenza allarmante verso l’escalation: nel 95% dei casi è stato registrato un segnale nucleare, con un uso di armi tattiche verificatosi nel 95% delle partite e minacce strategiche nel 76% delle sessioni. La psicologia delle macchine nei giochi di simulazione. Il lavoro di Payne introduce una metodologia innovativa basata su un’architettura a tre fasi, che impone ai modelli di operare separatamente attraverso processi di riflessione, previsione e azione finale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi nucleare e IA: l’allarme del 95% dopo i test di simulazione

This Is What a Nuclear Explosion REALLY Looks Like — The Scale Is Unbelievable

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