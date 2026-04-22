Cremona l’arengario torna a splendere | pulizia laser e vapore

A Cremona, l’arengario del Palazzo Comunale è stato sottoposto a interventi di pulizia con tecnologia laser e vapore, completando così i lavori di restauro. La struttura, che si trova sulla facciata principale dell’edificio, riacquista la sua apparenza originale dopo gli interventi di manutenzione. L’obiettivo è stato quello di rimuovere sporco e depositi accumulatisi nel tempo, riportando in evidenza i dettagli architettonici dell’elemento storico.

Il volto di Palazzo Comunale a Cremona torna a mostrare la sua originaria bellezza grazie al completamento dei lavori di ripristino dell’arengario, un elemento architettonico di valore storico che si trova sulla facciata principale del palazzo. L’intervento, finalizzato a contrastare il degrado che aveva colpito il manufatto medievale e rinascimentale, è stato gestito con un approccio tecnico rigoroso per restituire dignità alla struttura pubblica. Tecniche di precisione per la salvaguardia del patrimonio lapideo. L’operazione di recupero è stata affidata alla ditta specializzata Studio Restauro di Beni Culturali di Mariani Paolo & C di Crema, che ha affrontato le criticità materiche accumulate nel tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona, l’arengario torna a splendere: pulizia laser e vapore Notizie correlate Pulizia profonda a 199€: l’aspirabagno a vapore crolla di 100€Un’occasione imperdibile per la pulizia domestica si è aperta questa domenica mattina su Amazon, con il Di4 Aspiroclean Vapore 1650 che ha un ribasso... Il centro Palagreen torna a splendereLa prossima settimana è in programma la conclusione dei lavori di rifacimento del campo di gioco sintetico, ma il più è fatto "e lo sport a San... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: L'arengario di Palazzo Comunale è tornato a risplendere; Come sarà l'Arengario. L'arengario di Palazzo Comunale è tornato a risplendereCREMONA - Dopo un intervento di restauro completo, torna a risplendere l’arengario posto sulla facciata principale di Palazzo Comunale, manufatto architettonico risalente al periodo medievale, success ... laprovinciacr.it