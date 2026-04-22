Dopo una lunga odissea produttiva e il rischio di non vedere mai la luce, Coyote vs. Acme si prepara finalmente a sbarcare nei cinema. L’attesa pellicola, che vede protagonisti Will Forte e John Cena, ha superato gli ostacoli legati alla distribuzione e promette di portare sul grande schermo una delle battaglie legali più assurde di sempre: quella tra lo sfortunato Willy il Coyote e la multinazionale Acme. Quando esce Coyote vs. Acme?. Il film approderà nelle sale americane il 28 agosto 2026 (secondo gli ultimi aggiornamenti di distribuzione). La pellicola è stata salvata da Ketchup Entertainment, che ne ha acquisito i diritti dopo che Warner Bros.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Coyote vs. Acme: Trailer e data d’uscita del film con John Cena e Will Forte!

COYOTE VS ACME FIRST POSTER REVEALED!

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