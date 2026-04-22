La commedia con protagonisti Will Forte e John Cena, dopo molti ostacoli, approderà finalmente nelle sale americane in estate. Il 28 agosto arriverà nelle sale americane il film Coyote vs. Acme, la commedia inizialmente prodotta da Warner Bros che è riuscita a ottenere una distribuzione nelle sale grazie a Ketchup Entertainment dopo molte trattative e polemiche online. Il progetto, di cui ora è stato condiviso online il primo trailer, unisce scene realizzate grazie all'animazione e riprese live-action. Cosa mostra il trailer della commedia Nel trailer di Coyote vs. Acme si vede quello che accade quando Willy il Coyote fallisce uno dei suoi tanti tentativi di catturare Beep Beep a causa del malfunzionamento di un prodotto targato Acme e, successivamente, .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Coyote vs Acme: nel trailer la lotta in tribunale prende il via

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