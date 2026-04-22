Cosenza corsa ai fondi per Eugenia | serve un volo verso Milano

A Cosenza, la situazione di Eugenia ha portato a una richiesta di aiuto urgente. La famiglia ha cercato di organizzare un volo per Milano, dove potrebbe ricevere cure specialistiche. La richiesta di fondi ha coinvolto la comunità locale, che si sta mobilitando per sostenere la necessità di un trasferimento rapido. La vicenda si svolge in un contesto di emergenza sanitaria e di solidarietà tra cittadini.

La corsa contro il tempo per la salute di Eugenia si è spostata sul piano della solidarietà immediata a Cosenza. La necessità di un trasferimento d’urgenza verso una struttura specializzata a Milano entro la notte ha scatenato un appello disperato per raccogliere i fondi necessari a coprire i costi dei mezzi speciali richiesti. Il fulcro della richiesta arriva da Antonella, un’amica che sta cercando di mobilitare l’intera comunità per sostenere la famiglia colpita da questo calvario. La situazione ha raggiunto un punto di non ritorno: le spese mediche e logistiche hanno superato ogni possibilità economica del nucleo familiare. Raffaella, la...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cosenza, corsa ai fondi per Eugenia: serve un volo verso Milano Notizie correlate Con Artemis 2 il volo verso la Luna serve a costruire un ponte per MarteLa missione in corso fino all’11 aprile vuole creare l’avamposto di una nuova economia. Borsa europea in volo: lusso e tech trascinano Milano verso il rialzoLe piazze finanziarie europee mostrano una rinnovata vitalità questo venerdì 10 aprile 2026, trainate da un clima di moderata fiducia che anticipa...