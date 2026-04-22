Corruzione a Caserta per il pm l’ex consigliere è ‘deus ex machina’

Un ex consigliere di Caserta è stato descritto dal pubblico ministero come il “deus ex machina” di tutta la politica locale. La sua figura, secondo le indagini, avrebbe avuto un ruolo centrale in un sistema di corruzione che coinvolge diversi settori. L’indagine si concentra su presunti accordi illeciti e pagamenti illeciti, con l’obiettivo di chiarire le dinamiche e le responsabilità di questa rete. La decisione sulla possibile iscrizione nel registro degli indagati è attesa nelle prossime ore.

Tempo di lettura: 2 minuti Il “ deus ex machina” di tutta la politica casertana: è così che l’ ex assessore ed ex consigliere comunale di Caserta Biagio Esposito viene definito dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere nel decreto di perquisizione notificato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta; una figura tanto ingombrante e di rilievo che era il sindaco Carlo Marino a doversi recare a casa sua per raccogliere le sue pretese, non era lui a recarsi al Comune. “ Dopo dieci giorni dalle elezioni è venuto a casa mia! Inginocchiato in cucina davanti a mia moglie. Ma insomma dove arriva l’essere umano” dice Esposito in una conversazione intercettata dai carabinieri.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Corruzione a Caserta, per il pm l’ex consigliere è ‘deus ex machina’ Notizie correlate Il deus ex machina: “Influenza politici, apparecchia tavole...“Chiacchiera al telefono di affari, cerca di influenzare politici e uffici, fa il mediatore tra i privati. Corruzione, il consigliere regionale Zannini oggi in Procura ma non risponde ai pmGiovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere in merito a una delle 3 inchieste in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Comune Caserta sciolto per camorra: Ex sindaco e assessori incandidabili; Scioglimento a Caserta, incandidabile l’ex sindaco; Corruzione per interdittive antimafia, Garofalo non risponde al Gip; Comune di Caserta, dopo lo scioglimento per infiltrazioni il tribunale dichiara incandidabili ex sindaco e assessori. Corruzione a Caserta, perquisite abitazioni di due ex consiglieri comunaliI carabinieri di Caserta hanno effettuato perquisizioni nelle abitazioni dell'ex assessore ed ex consigliere comunale di Caserta Biagio Esposito e della figlia Dora, anche lei ex consigliera comunale ... ansa.it Caserta, perquisizioni a casa di Biagio e Dora Esposito nell’indagine su Zannini e corruzionePerquisizioni dei carabinieri nelle abitazioni di Biagio e Dora Esposito nell’inchiesta per corruzione che coinvolge anche il consigliere regionale Zannini ... fanpage.it Luci e ombre nella Relazione Anac: “Troppi affidamenti diretti” I numeri dell'autorità anti-corruzione, il monito di Busia... - facebook.com facebook Il fenomeno della corruzione "si è fatto più insidioso e sfuggente, per insinuarsi in ogni interstizio della vita pubblica". È quanto emerge dalla Relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta da Anac nel 2025 presentata questa mattina alla Camera. L'Aut x.com