Coppa Italia oggi semifinale Atalanta-Lazio – La partita in diretta

Oggi, martedì 21 aprile, si svolge la seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, con la partita che si gioca alla New Balance Arena di Bergamo. La sfida è visibile in diretta sia in televisione che in streaming, dopo il pareggio 2-2 dell’andata. La gara rappresenta l’ultimo appuntamento prima della finale, che si deciderà al termine di questo incontro.

(Adnkronos) – Torna la Coppa Italia con la seconda semifinale di ritorno. Oggi, martedì 21 aprile, si gioca Atalanta-Lazio (sfida visibile in tv e streaming) alla New Balance Arena di Bergamo dopo il 2-2 dell'andata. I nerazzurri arrivano dal pareggio contro la Roma nell'ultimo turno di campionato, mentre la squadra di Maurizio Sarri è reduce da un grande successo al Maradona contro il Napoli. Si comincia alle 21. Dove vedere Atalanta-Lazio? La semifinale di ritorno di Coppa Italia sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Mediaset, canale Italia 1. Partita visibile anche in streaming sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity. Chi vince oggi affronterà in finale l'Inter, già qualificata dopo il successo di ieri contro il Como.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

LAZIO vs ATALANTA - Coppa Italia - Semi Finale di Andata - Cronaca campo 2d - DIRETTA LIVE - ore 21

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