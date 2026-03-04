Alle 21:00, allo stadio Olimpico, si svolge la semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e i tifosi sono pronti a seguire la partita in diretta. Entrambe le squadre scendono in campo con i loro giocatori titolari per questa importante sfida. La partita rappresenta una tappa fondamentale del torneo.

Nel this match di Coppa Italia 2025-2026, la Lazio ospita l’Atalanta all’Olimpico con fischio d’inizio alle 21:00. La direzione di gara è affidata a Manganiello della sezione di Pinerolo, e le due squadre si affrontano nell’andata della semifinale, promettendo ritmo elevato e intensità di primo livello. la sfida rientra nell’andata di una semifinale di coppa nazionale, con le squadre pronte a offrire una prestazione concentrata all’inizio della serie. lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. allenatore: Maurizio Sarri. atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Bernasconi; Samardžic, Zalewski; Krstovic. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Lazio-Atalanta in diretta: formazioni ufficiali, parte la semifinale di Coppa Italia

