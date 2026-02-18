Controlli straordinari nei locali di Orvieto e Castel Viscardo | diverse sanzioni per irregolarità

Martedì 17 febbraio, i controlli straordinari nei locali di Orvieto e Castel Viscardo sono stati decisi dal Questore Abenante per verificare il rispetto delle norme. Durante gli accessi, le forze dell’ordine hanno riscontrato irregolarità in diversi esercizi, portando alla sanzione di alcuni titolari. Sono stati inoltre sequestrati materiali non conformi alle leggi vigenti, mentre i locali sono stati sottoposti a controlli più approfonditi per garantire la sicurezza pubblica.

In un locale assenza della documentazione autorizzatoria, carenze nella prevenzione incendi e mancato rispetto della normativa sull’alcol nei locali aperti oltre la mezzanotte Nella serata di martedì 17 febbraio sono stati effettuati controlli straordinari nei locali di Orvieto e Castel Viscardo, nell’ambito di un servizio disposto dal Questore Abenante. Le verifiche, condotte dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Terni con la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali, hanno coinvolto anche Vigili del Fuoco e Direzione Territoriale del Lavoro.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Dipendenti in nero, cibi non tracciati e irregolarità varie: controlli e sanzioni in due localiDue locali sono stati oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine.

Controlli straordinari tra Aci Catena e Aci Castello: irregolarità, sanzioni e sequestriRecenti controlli congiunti tra Aci Catena e Aci Castello hanno portato a verifiche su irregolarità, sanzioni e sequestri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.